Страсбур з дебютантом Едуардом Соболем поступився Тулузі в 20 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Страсбур мав пропускати першим, але арбітри зафіксували офсайд. Натомість Гамейро забив без порушень правил. 35-річний форвард Страсбура підчатував помилку суперника і легко реалізував свій момент.

Соболь дебютував за Страсбур з поразки – зона вильоту та нерви головної зірки

Команда Соболя не втримала навіть нічию. Катом господарів став нападник Тулузи Тейс Даллінга, який оформив дубль. Соболя зняли на 65-й хвилині, а Гамейро під завісу заробив вилучення за хамський фол. 1:2 – українець дебютує з поразки і відразу падає в зону вильоту Ліги 1.