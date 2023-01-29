Страсбур вдома програв Тулузі (1:2) в рамках 20 туру Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 20 тур

Страсбур – Тулуза – 1:2

Голи: Гамейро, 20 – Даллінга, 25, 51

Вилучення: Гамейро, 90+3 (С)

Едуард Соболь зіграв перші хвилини в чемпіонаті Франції. Він вийшов у стартовому складі Страсбура, отримавши роль лівого вінгбека в схемі 3-5-2. Українець грав високо, як для своєї позиції. Під час пресингу висувався на крайнього захисника Тулузи, а в оборону глибоко не сідав.

Соболь офіційно перебрався у чемпіонат Франції

Соболь регулярно підключався до атак, але всі 4 простріли в штрафний майданчик були неточними. Захисник збірної України добре відпрацював у єдиноборствах (75% успішності), а також двічі вступив у відбір. Щоправда, кілька разів недопрацював за опонентами на своїй половині.

Єдиний гол Старсбур забив без безпосередньої допомоги Едіка – Гамейро підстеріг помилку суперників. Тулуза відзначилася тричі, але один гол скасували через офсайд. Гості активно насідали на фланг Соболя. І з тієї зони організували небезпечні моменти. Дублем відзначився Даллінга.

Страсбур програв і з 15 очками за підсумками туру опустився в зону вильоту (вона у Франції велика в цьому сезоні – вилітають 4 команди). Команда ще й втратила зіркового форварда на наступний тур – Гамейро за неспортивний фол заробив червону. Тулуза набрала 26 балів і піднялася на 10 місце.

Соболь отримав середні оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 6.5, WhoScored – 6, FotMob – 6.6. Українець відіграв 65 хвилин, після чого був замінений.

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