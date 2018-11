"Фонсека сильно ризикнув, а тепер вмивається шампанським": реакція соцмереж на Хоффенхайм – Шахтар

Шахтар здобув феєричну перемогу над Хоффенхаймом у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Від раунду плей-офф донеччан розділяє один тріумф.

Команда Паулу Фонсеки здобула виїзну перемогу з рахунком 3:2. Надію на весняну Лігу чемпіонів українцям подарував Тайсон, який відзначився у компенсований арбітром час. Після матчу соцмережі просто рясніли тріумфальними постами

Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека бере приклад з Шевченка, поезія від найкращого гравця дня в ЛЧ і подяка Зінченку і Ко

"Він ризикнув по-крупному. Зате тепер вмивається шампанським", – підписав фото поруч з Паулу Фонсекою журналіст каналів Футбол 1/ Футбол 2 Ігор Бурбас.

Генеральний директор Футбол 1/ Футбол 2 Олександр Денисов також святкує перемогу донеччан: "Це спектакль, це драма", йшлося на банері на секторі німецьких ультрас в дебюті вечора. І це повністю відображає все, що ми побачили сьогодні! Драма для німців та найяскравіший спектакль для всіх нас, який завершується на користь Шахтаря!".

"Браво, Шахтар! Були за три хвилини від втрати шансів на продовження боротьби за вихід у плей-офф ЛЧ, але вирвали перемогу, і тепер фінал 2018 року гратимуть з Ліоном!", – тріумфує коментатор каналів Футбол 1/ Футбол 2 Кирило Круторогов.

"Хоффенхайм – Шахтар – це атака. Давно не бачив такого відкритого футболу зі стадіону", – захоплюється грою журналіст програми ПРОФУТБОЛ Роман Бебех.

"Яка гра! Перемагаємо Хоффенхайм 3:2 у Лізі чемпіонів! Ми – у грі!", – тріумфує офіційний аккаунт Шахтаря у твіттері.

"Шахтар вперше у історії переміг німецького суперника у Лізі чемпіонів", – зазначає журналіст програми ПРОФУТБОЛ Вадим Скічко.

Найкращий бомбардир в історії Першої ліги Сергій Чуйченко вітає "гірників" з блискучою перемогою.

"Наші, донбаські хлопці в Німеччині сьогодні.

Прапор українського флоту, українського Донбасу, банери на честь хлопців, які віддали життя заради своєї країни.

Всіх з перемогою. Хоч якась радість за останній час".

"Це був неймовірний матч. Качали один одного нехило. До блювоти намагалися перемогти. Але наші все ж кращі. Холодна лють і міць духу поклала на лопатки німців".

Відомий аналітичний портал Squawka нагадує, хто здебільшого забиває голи за Шахтар у Лізі чемпіонів.

Shakhtar's last 22 Champions League goals by country of birth of their goalscorer: Samba in Ukraine. pic.twitter.com/STKdDMmVKl

"Шахтарю потрібно перемагати Ліон в останньому турі. Вся надія на морози, оскільки Ліон досі жодного разу не програв в групі, де присутній Сіті".

"Божевільний матч Хоффенхайм – ШД! Там і 5:5 могли зіграти. Добре, що не нічия. ШД по-гросмейстерськи терпів, транжирив, але забив в ідеальний момент. Тепер все у їхніх руках. І ногах Марлоса".

Просто фанатський екстаз...

WOW WOW WOW



What a game!



Hoffenheim 2:3 Shakhtar



After blowing a 2:0 advantage a late late @taisonfreda7 goal keeps @FCShakhtar_eng's @ChampionsLeague hopes alive! It's down to an all or nothing decider Vs Lyon on MatchDay 6#UCL #FCSD #HoffenheimShakhtar pic.twitter.com/kMw3bdpg4y