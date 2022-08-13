Бенфіка обіграла Каса Пію в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Португалії 2022/23, 2-й тур

Каса Піа – Бенфіка – 0:1

Гол: Рамуш, 59

Вилучення: Отаменді, 90+2, (Бенфіка)

"Орли" мінімально здолали Каса Пію напередодні матчу з Динамо у рамках Ліги чемпіонів. Лісабонці прогнозовано більше володіли ініціативою, але забили лише одного разу – Гонсалу Рамуш зумів закотити м'яч у ворота після того, як захисник перехопив передачу від Рафи Сілви.

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Свій час отримав і Роман Яремчук, який відіграв заключні півгодини. Бенфіка догравала матч у меншості, оскільки Отаменді в компенсований час отримав другу жовту картку.

Ця перемога дозволила Бенфіці очолити турнірну таблицю, набравши 6 очок за 2 тури. 17 серпня лісабонці зустрінуться з Динамо в першому матчі кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів, початок о 22:00.

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