Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт подтвердил, что атакующие потуги португальцев в матче с "бело-синими" могут быть ослаблены отсутствием Давида Нереса.

"Я до сих пор не знаю, когда именно Нерес будет готов на 100%. Я надеюсь, что он полностью восстановился, чтобы сыграть с киевским Динамо, но, думаю, нам придется еще немного подождать с его возвращением на поле.

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В любом случае, следующие несколько дней внесут ясность в эту ситуацию", – цитирует Шмидта A Bola.

К слову, Давид, перебравшийся в Бенфику из Шахтера, в новом сезоне провел за "орлов" два официальных матча, в которых отдал 2 ассиста. Однако в последних двух встречах (в ответном матче ЛЧ против датского Митьюлланда и поединка 2-го тура чемпионата Португалии против Каса Пиа) не попал даже в заявку из-за проблем со здоровьем.

Напомним, первый матч между Динамо и Бенфикой состоится в польском городе Лодзь в среду, 17 августа. Начало встречи в 22:00.

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