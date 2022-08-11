Кожен охочий вже може придбати тікети на перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ проти португальців.

Вже у середу, 17 серпня, Динамо зіграє перший матч проти португальської Бенфіки у боротьбі за право виступати у груповому раунді Ліги чемпіонів. Квитки на поєдинок вже надійшли у продаж, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Перепустки на матч доступні для придбання на онлайн-порталі. Вартість квитків складає від 40 до 150 польських злотих (приблизно від 320 до 1200 грн.), залежно від обраного сектора. Купити тікети можна і в касах стадіону імені Владислава Крола.

Цінові категорії квитків:

Схема стадіону імені Владислава Крола:

Нагадаємо, поєдинок стартує о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, у той же час. Переможець двоматчевого протистояння вийде у груповий турнір Ліги чемпіонів і заробить близько 15 мільйонів євро. Команда, що програє, продовжить євросезон 2022/23 у груповому турнірі Ліги Європи і отримає 5 млн євро.

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