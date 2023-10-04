Антверпен – Шахтар: УЄФА назвав найкращого гравця матчу
22:22 - Читать на русском
Нагорода найкращому гравцю поєдинку між Антверпеном та Шахтарем знайшла свого володаря.
завершено
3’ Арбнор Муйя
Данило Сікан 48’
Данило Сікан 76’
3’ Арбнор Муйя
48’ Данило Сікан
76’ Данило Сікан
Нагорода найкращому в поєдинку між Антверпеном та Шахтарем прогнозовано дісталась Данилу Сікану.
Антверпен – Шахтар – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Форвард оформив дубль, посприявши перемозі "гірників" з рахунком 3:2. УЄФА дав оцінку виступу Сікана: "Найцінніший гравець через два забитих м'ячі. Він вів жорстку боротьбу з центральними захисниками Антверпена".
Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 3 очки та піднявся на третю сходинку, залишивши Антверпен з 0 пунктів на дні.
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