Нагорода найкращому гравцю поєдинку між Антверпеном та Шахтарем знайшла свого володаря.

Нагорода найкращому в поєдинку між Антверпеном та Шахтарем прогнозовано дісталась Данилу Сікану.

Антверпен – Шахтар – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Форвард оформив дубль, посприявши перемозі "гірників" з рахунком 3:2. УЄФА дав оцінку виступу Сікана: "Найцінніший гравець через два забитих м'ячі. Він вів жорстку боротьбу з центральними захисниками Антверпена".

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 3 очки та піднявся на третю сходинку, залишивши Антверпен з 0 пунктів на дні.

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