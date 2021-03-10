Вице-президент Ювентуса Павел Недвед очень болезненно воспринял результат второго матча против Порту (3:2), который завершил путь туринцев в еврокубках.

Чех смотрел поединок из VIP-ложи, но после финального свистка не выдержал и спустился к полю.

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Взрывной Недвед не смог сдержать ярости и со всей силы ногой вколотил по рекламному щиту. Ювентус, как и большинство клубов Европы, имеет серьезные убытки, поэтому ранний вылет из Лиги чемпионов явно не входил в планы туринцев.

Напомним, в первом матче Порту победил 2:1, а на выезде поражения 2:3 хватило для прохода в 1/4 финала. "Драконы" с 54 минуты и весь экстратайм играли в меньшинстве после удаления Тареми.

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