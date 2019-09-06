Невихід Шахтаря з групи Ліги чемпіонів буде провалом, – Палкін

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився очікуваннями від групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми вважаємо, що невихід з групи – це буде провал для Шахтаря. Наша позиція полягає в тому, що якщо ми не вийдемо з групи, то з точки зору всіх наших зусиль – це буде провальна робота, якщо дивитися на Лігу чемпіонів як на турнір.

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Ми хочемо, щоб та картина, яка у нас в головах – команда, яка грає в Лізі чемпіонів і виходить з групи – стала реальністю", – пояснив Палкін в інтерв'ю телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар стартує 18 вересня домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Окрім "містян" суперниками українського клубу стали Аталанта та Динамо Загреб.

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