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Невихід Шахтаря з групи Ліги чемпіонів буде провалом, – Палкін

14:40 144 Читать на русском
Невихід Шахтаря з групи Ліги чемпіонів буде провалом, – Палкін
Сергій Палкін / фото: ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився очікуваннями від групового етапу Ліги чемпіонів.

 

"Ми вважаємо, що невихід з групи – це буде провал для Шахтаря. Наша позиція полягає в тому, що якщо ми не вийдемо з групи, то з точки зору всіх наших зусиль – це буде провальна робота, якщо дивитися на Лігу чемпіонів як на турнір.

Палкін: Шахтар може та повинен вийти з такої групи Ліги чемпіонів

Ми хочемо, щоб та картина, яка у нас в головах – команда, яка грає в Лізі чемпіонів і виходить з групи – стала реальністю", – пояснив Палкін в інтерв'ю телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Шахтар стартує 18 вересня домашнім матчем проти Манчестер Сіті. Окрім "містян" суперниками українського клубу стали Аталанта та Динамо Загреб.

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Шахтар - Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Динамо Загреб Динамо Загреб Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Сергій Палкін
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