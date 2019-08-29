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Палкін: Шахтар може та повинен вийти з такої групи Ліги чемпіонів

29 серпня 23:34 240 Читать на русском
Палкін: Шахтар може та повинен вийти з такої групи Ліги чемпіонів
Сергій Палкін / Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів.

"Щойно зустрів спортивного директора Манчестер Сіті. Ми вирішили, що він купить квартиру в Україні, а я – в Англії, тому що УЄФА, напевно, вирішив одружити нас.

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Буквально вчора я читав багато статей. Пишуть фанати їх клубу і наші: аби не Шахтар, аби не Манчестер Сіті. Чесно кажучи, я не думав, що так буде. Навіть з точки зору теорії ймовірності це неможливо.

Шахтарю під силу вийти з цієї групи. Якщо ви проаналізуєте всі інші групи, наша – серйозний, жорсткий середняк. Сюрпризи можуть бути. Але ми повинні показати всі свої найкращі якості і виходити з цієї групи. З неї можна і потрібно виходити", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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Теги
Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Сергій Палкін
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