"Как по мне, очень хороший жребий для нас. Два гранда, одни из лучших команд Европы – Ювентус и Барселона, плюс лучшие игроки современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Динамо получило соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2020/21 – Месси, Роналду и Ребров приедут в Киев

Это будет большим опытом для нашего клуба в целом, так и для молодых футболистов, которые через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии. Конечно, будет трудно, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник – Ференцварош под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться.

Нам необходимо стремиться показывать свою игру в каждом матче, не надо никого бояться. Важно будет дождаться календаря игр, и уже исходя из этого, строить свою подготовку. Мистер подробно разберет соперника и хорошо подготовит ребят к каждому поединку – с его огромным опытом все возможно. Но мы должны двигаться постепенно, шаг за шагом. Тем более, не стоит бросаться какими-то громкими заявлениями, а выходить на каждую тренировку, на каждый матч, и отдаваться на поле по максимуму", – цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне попали в группу G, в которой сыграют с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

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