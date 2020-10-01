Кияни потрапили в групу G, а їхніми суперниками стануть Ювентус, Барселона та Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Як бачимо, жереб не був надто прихильним до української команди.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ 2020/21

Нагадаємо, Динамо було сіяним у третьому кошику – підопічним Луческу не могли випасти Зальцбург, РБ Лейпциг, Інтер, Олімпіакос, Лаціо, Аталанта і Краснодар. Також УЄФА продовжує розводити українські та російські клуби – відповідно, Локомотив та Зеніт теж не мали шансів зіграти з киянами. Як і Шахтар, адже представники однієї країни не можуть зустрітися на груповому етапі.

Як відомо, "біло-сині" вийшли у груповий турнір найпрестижнішого клубного турніру Європи вперше з 2016 року. Тоді команду очолював Сергій Ребров. А от у трьох останніх сезонах Динамо вилітало у кваліфікації – від Янг Бойз, Аякса та Брюгге.

Перший тур групового етапу ЛЧ запланований на 20-21 жовтня.

"У Динамо-1975 не взяв би нікого з теперішніх": легендарний динамівець – про Луческу і ляпи, які можуть стати фатальними