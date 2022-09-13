"Мар'ян не зміг сильно допомогти, адже Селтік дуже змінився, відколи Швед грав за них. Зараз ми говоримо про нову команду, яка з новим головним тренером дає чудовий результат у чемпіонаті Шотландії. Вони переконливо виглядають, грають у динамічний агресивний, комбінаційний футбол атакувального типу. Як мінімум завтра нам буде важко протистояти в бажанні, динаміці, боротьбі, єдиноборствах, але ми не можемо поступитися.

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Нервовість є завжди. Я гадаю, що це й рухає тебе вперед. Є адреналін, спортивний страх, а без страху немає куражу та хоробрості. Завтра на нас чекає важкий матч, у грі з Лейпцигом ми показали, на що здатна ця команда, проте наша молода команда ще будується і формує менталітет переможців через такі важкі матчі, ми бажаємо це продовжити. Як мінімум у цьому поєдинку всі мають зіграти, як у матчі з Лейпцигом, аби жоден футболіст не випав, а продемонстрував свою найкращу гру в кар'єрі.

Завтра ми гратимемо з опонентом, який перебуває у чудовій формі. Гадаю, є кілька варіантів перемогти в цьому матчі як з м'ячем, так і без м'яча. В останньому поєдинку з Чорноморцем ми 70% часу володіли м'ячем, але не забили три-чотири голи, були труднощі. А в грі з Лейпцигом володіння становило 39%, однак ми видали шалений матч і скористалися простором. Питання в тому, що ми робимо та наскільки ефективно це робимо в той період, коли в нас м'яч. Повторюся: чекаємо важкого матчу, проте хочемо отримати задоволення й переконати себе, що ми можемо ще раз зіграти на тому ж рівні, що і з Лейпцигом. У команді гарна атмосфера, всі готові до завтрашнього матчу, але, щоб усе закінчилося позитивно, потрібен збіг багатьох факторів. Ми готові й ми можемо!

На жаль, ми не можемо грати на території України через поточний політичний стан. Ми перебудовуємось на те, що повинні прийняти в нинішній ситуації, а варіант із Варшавою виник кілька місяців тому. Тренування проходитимуть у спортивному центрі Легії, за що дякую цьому клубові. Шахтар щиро вдячний за те, що нам надали чудовий, практичний і величезний комплекс. Нам дають змогу спокійно тренуватися в умовах, яких потребує професійний клуб. Як мінімум єврокубкові матчі ми гратимемо на стадіоні Легії, а далі дивитимемось, що станеться з чемпіонатом. Повторюся: я вдячний Легії за розуміння ситуації та надання оптимальних умов для роботи.

Сподіваюся, буде аншлаг. Хотілося б отримати поштовх та енергію від уболівальників битися від перших хвилин до останніх, думаючи про перемогу й про те, як її досягти. Вони повинні пишатися нашими бійцівськими якостями – ми гратимемо для вболівальників. Зараз усі не в найкращих умовах, і багато хто з тих, хто завтра буде на стадіоні, мають труднощі, ми це розуміємо. Завтра гратимемо не лише за Шахтар, а й за вболівальників. Сподіваюся, завтра всі разом ми успішно проведемо матч, хоч у жодній грі Ліги чемпіонів ми не фаворити, фаворити – Лейпциг, Селтік і Реал. Ми скромні, розуміємо, на що здатні, проте якщо є енергія від уболівальника, то у футболі немає нічого неможливого. Ми віримо в перемогу", – цитує Йовічевіча сайт Шахтаря.

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