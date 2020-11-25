"Важко. Моя помилка була з пенальті. Пропустили швидкий гол. Наш біль – стандарти. Два стандарти призвели до розгромного рахунку. Не можу сказати, що ми погано грали. Такий матч був, що практично все залетіло у ворота. У другому таймі по грі ми точно не поступалися. Але знову стандарт.

Борусія М – Шахтар 4:0 – відео голів та огляд матчу

Пенальті? Пішов у підкат, влучив у ногу, збив суперника. Поставили пенальті.

Протистояння Емболо та Тюраму? Важко, тому що ми в основному залишалися проти них 2 в 2 з Бондарем. Тут не можна викидатися і ризикувати, адже це загрожує виходом 2 в 1 на наші ворота. Тому обирали з двох "зол" найкраще", – сказав Кривцов в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти. Борусія М лідирує у квартеті В з вісьмома очками. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців на прохід в 1/8 ЛЧ