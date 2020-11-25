"Тяжело. Моя ошибка была с пенальти. Пропустили быстрый гол. Наш боль – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету. Не могу сказать, что мы плохо играли. Такой матч был, что практически все залетело в ворота. Во втором тайме по игре мы точно не уступали. Но опять стандарт.

Боруссия М – Шахтер – 4:0 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Пошел в подкат, попал в ногу, сбил соперника. Поставили пенальти.

Противостояние Эмболо и Тюраму? Тяжело, потому что мы в основном оставались против них 2 в 2 с Бондарем. Тут нельзя выбрасываться и рисковать, ведь это чревато выходом 2 в 1 на наши ворота. Так что выбрали из двух зол меньшее", – сказал Кривцов в ефире ТК Футбол.

Заметим, Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Боруссия М лидирует в квартете В с восемью очками. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

Боруссия М во второй раз разгромила Шахтер и ухудшила шансы украинцев в ЛЧ