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Маліновський допоміг Доннаруммі встановити рекорд для голкіперів топ-5 чемпіонатів Європи

08:00 - Читать на русском
Маліновський допоміг Доннаруммі встановити рекорд для голкіперів топ-5 чемпіонатів Європи
Маліновський не забив пенальті Доннаруммі / Getty images

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма у нинішньому сезоні чудово проявляє себе під час пенальті.

У поточній кампанії Сері А у ворота 21-річного голкіпера Мілана призначили 10 пенальті, половину з яких Доннарумма відбив.

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За цим показником Джанлуїджі став найкращим голкіпером сезону-2019/20 для четмпіонатів європейської топ-п'ятірки, повідомляє Opta. Зазначається, що допоміг італійцеві встановити рекорд і Руслан Маліновський, який не переграв воротаря у матчі 36-го туру.

Окрім українця, не змогли з 11-метрової позначки перехитрити Доннарумму Федеріко К'єза (Фіорентина), Хума Бабакар (Лечче), Кріштіану Роналду (Ювентус) та Гонсало Мароні (Сампдорія).

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Теги
Італія Руслан Руслан Маліновський Мілан Мілан Джанлуїджі Джанлуїджі Доннарумма
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