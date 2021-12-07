Ветеран Барселони Жерар Піке не очікує атакувальної гри від своєї команди у двобої з Баварією.

"Я вважаю, що обіграти Баварію можна. Не говоритиму про дива. Нас чекає найскладніша гра на дуже складному стадіоні. Баварія багато років не програвала вдома на груповому етапі.

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Правда, що ми мало забиваємо, а вони багато. Наша мета – не пропустити, не дати створити занадто багато моментів", — цитує Піке Mundo Deportivo.

Нагадаємо, щоб гарантовано виходити у плей-офф ЛЧ Барселоні потрібно перемагати мюнхенців. У паралельному матчі Бенфіка, яка також зберігає шанси на другу сходинку, прийматиме Динамо.

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