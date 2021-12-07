Ветеран Барселоны Жерар Пике не ожидает атакующей игры от своей команды в поединке с Баварией.

"Я считаю, что обыграть Баварию можно. Не буду говорить о чудесах. Нас ждет самая сложная игра на очень сложном стадионе. Бавария много лет не проигрывала дома на групповом этапе.

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Правда, мы мало забиваем, а они много. Наша цель – не пропустить, не дать создать слишком много моментов", — цитирует Пике Mundo Deportivo.

Напомним, чтобы гарантированно выходить в плей-офф ЛЧ Барселоне нужно побеждать мюнхенцев. В параллельном матче Бенфика, которая также сохраняет шансы на вторую строчку, будет принимать Динамо.

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