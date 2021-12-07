"Гра без глядачів – це щось дивне. Але ситуація відома, треба її прийняти. Результат не тисне на Баварію, але це все одно буде важлива гра. Ми також хочемо зберегти ритм для Бундесліги, адже попереду ще три важливі гри в чемпіонаті. Втім, Ліга чемпіонів – це завжди щось особливе.

У нас є кілька втрат. Горецка, Кімміх, Гнабрі, Шупо-Мотінг, Забітцер і Кюїзонс не зіграють. Чи буде ротація? На поле вийдуть найкращі серед тих, хто готовий.

Барселона оголосила список гравців на вирішальну битву з Баварією – погані новини для Хаві та фанатів

Що стосується Барселони, то вони не встигли кардинально змінитися після приходу Хаві. Але дещо вже помітно – вони активніше захищаються, а пресинг нагадує період при Гвардіолі. Там є гравці світового класу – зокрема, Френкі де Йонг. Барса перебуває під тиском, адже ризикує не вийти з групи. Втім, я все одно бачу її серед претендентів на титул", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Матч Баварія – Барселона стартує 8 грудня о 22:00. Для виходу в 1/8 фіналу каталонцям треба вигравати або сподіватися, що Динамо відбере очки в Бенфіки в паралельному поєдинку.

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