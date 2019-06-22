Саррі підготував нову роль для Роналду – так вже робив Фергюсон

Новопризначений керманич туринського Ювентуса Мауріціо Саррі визначився із роллю Кріштіану Роналду в своїх тактичних побудовах.

Тренер "Старої синьйори" вже особисто презентував свій проект головній зірці туринців. Про це з посиланням на La Gazzetta dello Sport повідомляє Marca.

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Саррі полетів на Пелопоннеський півострів, де Роналду проводить відпустку разом із сім'єю. Новий тренер Юве запевнив португальця, що будуватиме команду навколо нього. Проте, підхід 60-річного фахівця базуватиметься на зміні ролі форварда – 5-разовий володар "Золотого м'яча" гратиме на вістрі атаки. Саррі хоче, щоб Роналду забив не менше 40 голів і трансформувався із CR7 у CR9.

Цей трюк раніше вже використовував сер Алекс Фергюсон. Перед сезоном 2006/07 легендарний шотландець змістив португальського таланта з правого флангу до центру нападу. Як наслідок, результативність Роналду відчутно зросла.

До слова, в сезоні 2018/19, який став дебютним для 34-річного португальця в Італії, Кріштіану Роналду грав флангового нападника. Роль центрфорварда виконував хорват Маріо Манджукіч. В активі Роналду 28 голів у всіх турнірах.

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