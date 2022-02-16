Мессі вперше не забив пенальті Реалу – статистика у Барселоні була бездоганною
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі втратив розкішний шанс відкрити рахунок в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Парижани домінували упродовж усього матчу, але мадридці організовано та успішно відбивалися. Лише у компенсований час Мбаппе зумів забити переможний гол.
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Чудовий шанс відкрити рахунок був змарнований на 60-й хвилині. Карвахаль у власному штрафному порушив правила проти Кіліана Мбаппе. Пенальті. Француз поступився правом пробити з 11-метрової позначки Ліонелю Мессі. Однак аргентинець не зумів переграти голкіпера. Тібо Куртуа парирував.
Це непересічна подія. До звітного матчу аргентинець жодного разу не хибив з пенальті у матчах проти Реала. Виступаючи за Барселону, Мессі реалізував усі шість таких ударів, повідомляє Opta.
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