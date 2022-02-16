Парижани домінували упродовж усього матчу, але мадридці організовано та успішно відбивалися. Лише у компенсований час Мбаппе зумів забити переможний гол.

Почеттіно пояснив, чому Мессі досі не адаптувався у ПСЖ

Чудовий шанс відкрити рахунок був змарнований на 60-й хвилині. Карвахаль у власному штрафному порушив правила проти Кіліана Мбаппе. Пенальті. Француз поступився правом пробити з 11-метрової позначки Ліонелю Мессі. Однак аргентинець не зумів переграти голкіпера. Тібо Куртуа парирував.

Це непересічна подія. До звітного матчу аргентинець жодного разу не хибив з пенальті у матчах проти Реала. Виступаючи за Барселону, Мессі реалізував усі шість таких ударів, повідомляє Opta.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид