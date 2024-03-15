"У нас попереду, безумовно, найскладніший шлях, який тільки можна собі уявити. Ми зіграємо проти однієї з найкращих команд Європи.

Арсенал – Баварія: Мюллєр відреагував на майбутню зустріч із Зінченком та Ко в 1/4 Ліги чемпіонів

Арсенал стабільно перебуває на вершині вже два роки. Це цілісна, небезпечна команда, вони забивають дуже багато голів. Але ми будемо до цього готові. Ми знаємо свої якості", – цитує Тухеля Bayern&Germany.

Додамо, що Арсенал прийме Баварію 9 квітня, а матч-відповідь у Мюнхені відбудеться 17 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі ЛЧ вийде на Манчестер Сіті або Реал.

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