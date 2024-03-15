"Самый сложный путь, который только можно себе представить": Тухель – о жребии ЛЧ, который подсунул Арсенал и Сити/Реал
Наставник Баварии Томас Тухель понимает всю сложность предстоящих противостояний в плей-офф Лиги чемпионов.
"У нас впереди, безусловно, самый сложный путь, который только можно себе представить. Мы сыграем против одной из лучших команд Европы.
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Арсенал стабильно находится на вершине уже два года. Это целостная, опасная команда, они забивают очень много голов. Но мы будем к этому готовы. Мы знаем свои качества", – цитирует Тухеля Bayern&Germany.
Добавим, что Арсенал примет Баварию 9 апреля, а ответный матч в Мюнхене состоится 17 апреля. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ выйдет на Манчестер Сити или Реал.
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