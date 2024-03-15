"У нас впереди, безусловно, самый сложный путь, который только можно себе представить. Мы сыграем против одной из лучших команд Европы.

Арсенал – Бавария: Мюллер отреагировал на предстоящую встречу с Зинченко и Ко в 1/4 Лиги чемпионов

Арсенал стабильно находится на вершине уже два года. Это целостная, опасная команда, они забивают очень много голов. Но мы будем к этому готовы. Мы знаем свои качества", – цитирует Тухеля Bayern&Germany.

Добавим, что Арсенал примет Баварию 9 апреля, а ответный матч в Мюнхене состоится 17 апреля. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ выйдет на Манчестер Сити или Реал.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: сложный путь Зинченко, шок для Лунина – Мбаппе в Испании