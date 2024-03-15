За результатами жеребкування Баварії випав Арсенал. Перша зустріч відбудеться у Лондоні. Ветеран мюнхенців Томас Мюллєр з нетерпінням очікує на дуель проти Кая Хаверца – свого партнера по збірній Німеччини.

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"І це Арсенал. Кай Хаверц, мій друже, я чекаю на тебе. Класний жереб – дві хороші команди, дві великі арени, два чудових міста. Буде непросто, але я завжди налаштований у позитивному ключі", – з посмішкою сказав Томас Мюллєр.

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді – 16/17 квітня.

До слова, Мюллєр і Хаверц перетнуться ще до чвертьфіналів ЛЧ. Обоє отримали виклик до збірної Німеччини на товариські матчі проти Франції (23 березня) і Нідерландів (26 числа).

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