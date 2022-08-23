Перший матч проти Бенфіки завершився безапеляційною поразкою з рахунком 0:2, але надія на диво ще не вмерла. Лісабонці демонстрували не дуже переконливу гру проти компактного блоку, здолавши киян завдяки класу й помилкам "біло-синіх" – в той же час, футбол Динамо в окремих аспектах приємно здивував. Існувала маленька ймовірність, що за правильних тактичних і кадрових змін, а також при великому фарті, можна буде за щось зачепитись.

Бенфіка – Динамо – відео голів

Щоправда, стартові склади серйозно охолодили запал фанатів. Через травми Мірча Луческу не міг розраховувати на Циганкова й Попова, яких замінили Караваєв і Сирота відповідно. В основу повернувся Сидорчук, а Вівчаренко вийшов замість Дубінчака. Разом з тим, на поле вийшли Шепелєв (провалився у Лодзі) та Бєсєдін, хоча на позиціях лівого вінгера або форварда багато хто очікував побачити Ваната.

Португальські ЗМІ після першої зустрічі говорили про можливість виходу резервного складу разом з Яремчуком у основі, однак Роджер Шмідт не став діяти таким чином. Німецький коуч повністю повторив склад із матчу в Польщі, кинувши у бій свій найпотужніший лайн-ап.

На жаль, виступити так само перспективно, як і в Лодзі, динамівцям не вдалося. Важко сказати, що їм взагалі вдалося у першому таймі. "Біло-сині" за 45+ хвилин провели всього один удар по воротах – зі стандарту. В стінку. Більше нічого не вийшло, що й не дивно, коли не можеш зв'язати хоча б 2-3 передачі за одне володіння. Не було ні фірмових ривків лівим флангом з переведенням (дві-три спроби завершились втратами м'яча), не було атаки глибини, не було взагалі ніякої небезпеки біля воріт Влаходімоса.

Кияни ж могли пропускати вже на 4-й хвилині внаслідок обіграшу Рафи Сілви з Нересом у нашому штрафному. Португалець пробивав з лінії воротарського, але не влучив у ближній кут. На 9-й хвилині Жоау Маріу завершував простріл у центр карного майданчика (удар накрили), а на 12-й Отаменді перестрибнув Бєсєдіна й замкнув подачу з кутового на дальню стійку – Бущан витягнув м'яч із лівої дев'ятки!

Ща за сім хвилин відзначитись міг Грімальдо. Алекс показав Шапаренку, як треба виконувати штрафні – після його пострілу метрів з 24-х сфера полетіла у праву дев'ятку, але облизнула стійку. Ще за дві хвилини Гонсалу Рамуш скинув навіс Фернандеса на центр карного майданчика, а Нерес, пожонглювавши м'ячем, пробив бісіклетою. Бущан парирував. На 25-й же хвилині з далекої відстані над воротами вистрілив Рамуш.

Бенфіка просто знущалася над Динамо. Команда швидко повертала м'яч, заплітала ефектні комбінації й надзвичайно легко заходила в штрафний. Зрештою, на 27-й хвилині такий футбол завершився логічним взяттям воріт. Гол виявився прикрим, адже це був чистий повтор епізоду Отаменді-Бєсєдіна з 12-ї хвилини – тільки тепер парирувати удар Ніколаса в той же кут Бущану не вдалося. 1:0.

Дивно, але цей гол не змусив "орлів" куражитись. Навпаки – на 30-х хвилинах вони відчутно збавили оберти, дозволивши Динамо стерильно перекочувати м'яч і рідко тривожачи оборону "біло-синіх". Вочевидь, португальці знали, що підопічним Мірчі Луческу не потрібен якийсь тиск, аби пропустити ще один м'яч – саме так і сталося на 40-й хвилині. Сирота виконав неточну передачу поперек лінії штрафного, а Рафа Сілва перехопив сферу й переграв Бущана. 2:0.

Не встигли динамівці зрозуміти, що камбеку не буде, як прилетів третій гол. На 42-й хвилині Буяльський втратив м'яч на фланзі, після чого Гонсалу Рамуш викотив шикарний пас на правий край штрафного під удар Нересу. Давід підлаштувався під ліву ногу й закрутив м'яч у дальній кут. 3:0! Розгром.

Другий тайм розпочався без замін. Бенфіка одразу ж пішла уперед, але збила свій ритм зіткненням Рамуша й Рафи Сілви на 48-й хвилині – обидва розбили собі голови. Рамуша довелося зняти з гри. На полі з'явився Муса, однак забивати на 53-й хвилині повинен був Нерес. Правий вінгер "орлів" змістився з правого краю до центру, проскочивши кількох динамівців, і завдав щільний удар з лінії штрафного – Бущан виручив.

Досить швидко гравці Бенфіки зрозуміли, що справа зроблена й треба готуватись до чемпіонату. Підопічні Роджера Шмідта в останні півгодини стали бити байдики, сповільнивши темп передач, зменшивши інтенсивність єдиноборств і забувши про загострення біля чужих воріт. Динамо почало активніше працювати з м'ячем і навіть мало шанси розмочити рахунок.

Щоправда, моментів було зовсім мало. На 63-й хвилині Сидорчук ледь не створив шедевр, побачивши вихід Влаходімоса з воріт і вистріливши з центру поля – м'яч пролетів над поперечкою. На 71-й же хвилині Буяльський скористався грубою обрізкою Вайгля, влетівши у карний майданчик, однак далі він так і не зрозумів, що робити. От і вся гострота. Вихід Ваната й Дубінчака на 64-й хвилині ніяк не покращив ситуацію.

Роджер Шмідт же в середині другого тайму провів потрійну заміну, випустивши Араужу, Гонсалвеша й того ж Вайгля. Розбігавшись, вони допомогли перехопити контроль над матчем, що вилилось у кілька моментів. Так, на 79-й хвилині Гонсалвеш влетів на лівий край карного майданчика й низом пробив у ближній кут (Бущан врятував), а на 83-й Маріу замкнув простріл Грімальдо на дальню стійку – втім, він трішечки не влучив у площину воріт. Крім того, на 85-й Фернандес пробивав з центру штрафного після передачі Вайгля з правого флангу, влучивши у голкіпера.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Бенфіки з рахунком 3:0. Динамо завершило боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів на стадії плей-офф. Далі крокують "орли", а підопічні Мірчі Луческу продовжать свій шлях на груповому етапі Ліги Європи.

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