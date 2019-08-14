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"Навіть президент Динамо сказав, що ми були кращими", – тренер Брюгге про розмову із Суркісом після матчу-відповіді ЛЧ

12:05 1870 Читать на русском
"Навіть президент Динамо сказав, що ми були кращими", – тренер Брюгге про розмову із Суркісом після матчу-відповіді ЛЧ
Філіпп Клеман / Офіційний сайт Брюгге

Філіпп Клеман підбив підсумки феєричної гри проти віце-чемпіонів України.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Сценарій матчу був непростим, адже в Києві був і швидкий пропущений м'яч, і сумнівна червона картка. Проте, ми домінували, маючи перевагу у володінні м'ячем – 58%.

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Навіть президент київського Динамо привітав нас з тим, що ми зіграли краще, ніж його команда. І все ж нам довелося боротися до останньої секунди, щоб відсвяткувати цей успіх. Я дуже задоволений психологічною стійкістю наших хлопців. Наші гравці не здаються. Це те, що слід використовувати в наступних матчах", – цитує Клемана офіційний сайт Брюгге.

До слова, у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге зіграє проти австрійського ЛАСКа.

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Теги
Ліга чемпіонів Брюгге Брюгге Динамо - Брюгге Ігор Суркіс Філіпп Клеман Філіпп Клеман
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