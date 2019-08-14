"Даже президент Динамо сказал, что мы были лучше", – тренер Брюгге о разговоре с Суркисом после ответного матча ЛЧ

Филипп Клеман подвел итоги феерической игры против вице-чемпионов Украины.

"Сценарий матча был непростым, ведь в Киеве был и быстрый пропущенный мяч, и сомнительная красная карточка. Однако, мы доминировали, имея преимущество во владении мячом – 58%.

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Даже президент киевского Динамо поздравил нас с тем, что мы сыграли лучше, чем его команда. И все же нам пришлось бороться до последней секунды, чтобы отпраздновать этот успех. Я очень доволен психологической устойчивостью наших ребят. Наши игроки не сдаются. Это то, что следует использовать в следующих матчах", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

К слову, в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов Брюгге сыграет против австрийского ЛАСКа.

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