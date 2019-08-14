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"Даже президент Динамо сказал, что мы были лучше", – тренер Брюгге о разговоре с Суркисом после ответного матча ЛЧ

12:05 192 Читати українською
"Даже президент Динамо сказал, что мы были лучше", – тренер Брюгге о разговоре с Суркисом после ответного матча ЛЧ
Филипп Клеман / Официальный сайт Брюгге

Филипп Клеман подвел итоги феерической игры против вице-чемпионов Украины.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Сценарий матча был непростым, ведь в Киеве был и быстрый пропущенный мяч, и сомнительная красная карточка. Однако, мы доминировали, имея преимущество во владении мячом – 58%.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

Даже президент киевского Динамо поздравил нас с тем, что мы сыграли лучше, чем его команда. И все же нам пришлось бороться до последней секунды, чтобы отпраздновать этот успех. Я очень доволен психологической устойчивостью наших ребят. Наши игроки не сдаются. Это то, что следует использовать в следующих матчах", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

К слову, в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов Брюгге сыграет против австрийского ЛАСКа.

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Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ
02:59
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Теги
Игорь Суркис Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов Брюгге Брюгге Филипп Клкман Филипп Клкман
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