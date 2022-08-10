"Це була абсолютно збалансована гра, команди були на одному рівні. Були фази, в яких ми були кращими, і були фази, в яких переважало Динамо. У нас була ініціатива, все було добре. Але тоді ми не забили другий гол, хоча у нас були хороші можливості.

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Якщо не брати до уваги влучання в поперечину в компенсований до основного час, ми добре грали в захисті. Наші гравці чудово працювали, не даючи суперникам створювати багато моменти, та не втрачаючи жодного шансу зі свого боку

Не вистачило зовсім трохи, щоб дотиснути такого сильного суперника. Ми довели їх до межі поразки та вильоту. Просто чогось не вистачило. У цьому полягає різниця між Штурмом та Динамо. Я пишаюся командою, але ми розчаровані й засмучені. Динамо просто показало свій клас і заслужено вийшло до плей-офф", – цитує Ільцера KleineZeitung.

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