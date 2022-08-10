"Это была абсолютно сбалансированная игра, команды были на одном уровне. Были фазы, в которых мы были лучше, и были фазы, в которых преобладало Динамо. У нас была инициатива, все было хорошо. Но тогда мы не забили второй гол, хотя у нас были хорошие возможности.

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Если не считать попадания в перекладину в компенсированное к основному время, мы хорошо играли в защите. Наши игроки прекрасно работали, не давая соперникам создавать много моментов и не упуская никакого шанса со своей стороны.

Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дожать такого сильного соперника. Мы довели их до грани поражения и вылета. Просто чего-то не хватило. В этом разница между Штурмом и Динамо. Я горжусь командой, но мы разочарованы и расстроены. Динамо просто показало свой класс и заслуженно вышло в плей-офф", – цитирует Ильцера KleineZeitung.

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