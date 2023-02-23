У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг та Манчестер Сіті зіграли внічию 1:1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Ріяд Марез завдяки своєму голу у ворота РБ Лейпциг став п'ятим найрезультативнішим африканцем в історії Ліги чемпіонів. Вінгер Манчестер Сіті забив свій 20-й м'яч, і це значить, що вище за нього – тільки інші зіркові представники Африки: Мохамед Салах (44 м'ячі), Дідьє Дрогба (44 м'ячі), Самюель Ето'О (30 м'ячів) і Садіо Мане (27 м'ячів). Про це інформує Opta.

Манчестер Сіті провалив тайм на полі Лейпцига та ускладнив собі життя в ЛЧ – Гвардіол покарав Гвардіолу за пасивність

А ось центральний захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол, який зрівняв рахунок, зробив у матчі проти "містян" відразу 89 торкань м'яча. Це – рекордний показник у цьому сезоні серед усіх суперників Манчестер Сіті у турнірі. Своїм єдиним дотиком у чужій штрафній площі хорватський захисник зрівняв рахунок.