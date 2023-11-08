Головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау оцінив силу групи H в Лізі чемпіонів, де виступає його команда.

"Це Ліга чемпіонів. Хтось, мабуть, вважав цю групу легкою, але ми так не думаємо, оскільки проаналізували наших опонентів та знаємо їхню цінність.

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Шахтар щойно у матчі з Барселоною показав, наскільки вони хороші. Ми зустрілися із чемпіонами Бельгії. На рівні національних збірних ми всі знаємо, що таке Бельгія. Ми беремо участь у найбільшому клубному змаганні світу, тут усі ігри складні", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар сенсаційно обіграв каталонську Барселону (1:0) в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Порту переконливо здолав Антверпен (2:0).

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