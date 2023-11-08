Сергій Ребров планує викликати до розташування збірної України Данила Сікана та Максима Таловєрова, повідомляє ТаТоТаке.

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Додамо, що Сікан вже встиг дебютувати у складі національної команди, зігравши 6 матчів за "синьо-жовтих" та відзначившись голом. А от Таловєров ще не дебютував за головну команду країни.

Зазначимо, що Сікан провів 17 матчів за Шахтар у поточному сезоні, в яких відзначився 5 голами (з яких 2 – у ворота Антверпена та 1 – Барселоні у Лізі чемпіонів) та 3 асистами. Таловєров провів 13 поєдинків за австрійський ЛАСК, результативними діями не відзначався.

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