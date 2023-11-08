Marca: Сікан розкриває недоліки Барси

Сенсаційна поразка суттєво не ускладнює турнірні перспективи каталонців, але викликає сумніви щодо стану команди. Барса провалилася в найгірший момент. Українці перемогли заслужено. Підопічні Хаві знову продемонстрували слабку гру, не створивши якісних моментів. Це було схоже на матч у Сан-Себастьяні, проте – без хепі-енду.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тер Штеген знову був найкращим. Команда Хаві гралася з вогнем. У схожому стилі вони перемагали Севілью, Порту, ​​Атлетік і Сосьєдад, але в Класіко і проти Шахтаря дива не сталося. Старі недоліки знову нагадали про себе. Хаві намагався оперативно закрити питання виходу в плей-офф, тому стартовий склад Барси виглядав бойовим.

Стан газону на гамбурзькому Фолькспаркштадіоні, де Шахтар проводить свої домашні матчі, не сприяв цікавому футболу. План українців був чітким: чекати і швидко вибігати в контратаки за найменшої нагоди. Саме так з’явився перший великий момент, коли тер Штеген виконав неймовірний сейв після удару Матвієнка. Натомість постріли Рафіньї та Гюндогана здалеку не несли жодної загрози.

Команда Маріно Пушіча відповідала комбінаційною грою з м'ячем біля власних воріт, яка часом межувала зі спортивним самогубством. Різнику довелося виконати кілька фінтів, щоб вийти з-під високого пресингу. Все свідчило про безгольовий перший тайм, проте Сікан відкрив рахунок після передачі Гочолеішвілі.

По перерві Барса кардинально не змінилась, попри очевидне домінування і відразу чотири заміни. Ба більше, тер Штеген знову вртяував після удару Гочолеішвілі. Українці залишались небезпечними на контратаках, хоча Сікан, який був кошмаром для центральних захисників Барси, покинув поле через травму. В останні 15 хвилин Шахтар підсів, та каталонці, зловживаючи великою кількістю передач, не змогли врятуватися.

AS: Рана все ще відкрита

Барса продовжує жити з власними страхами у шафі. Поразка від Шахтаря демонструє, що європейська рана все ще відкрита. Довгоочікуваного прогресу досі немає. Один удар Гаві у площину – це весь атакувальний багаж команди, яка не може забути старі травми в ЛЧ.

Хаві сподівався на покращення у грі, але "блаугранас" видали черговий провальний матч. З тією різницею, що українська команда і близько не має якості Реал Сосьєдада. Зміни Хаві не спрацювали. Вхід Феррана Торреса виявився безглуздим, Оріоль Ромеу не скористався черговим шансом, Маркос Алонсо не дотягнувся до рівня Бальде, а Крістенсен був гіршим, ніж Кунде при виході з оборони. Лєвандовскі теж не вибрався з ігрової ями. Лише Тер Штеген і Араухо перебували на звичному рівні.

Шахтар виглядав переконливіше у роботі з м'ячем. Доказом того, що українці домінували, а команда Хаві ганялася за тінню, став гол Сікана. У другому таймі ми побачили схожу картину. Вихід Бальде, Феліша, Ламіна та Педрі трішки розворшив каталонців. Барса покращилась, адже Ламін – це скарб, але йому лише 16... Тоді як інші гравці, зокрема Лєвандовскі, продовжували страждати.

Mundo Deportivo: Несподіваний провал Барселони у жахливому матчі

Гостям математично вистачало нічиєї, щоб вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Та команда Хаві з тріском програла в Гамбурзі проти Шахтаря, у якого раптово з’явилися варіанти, щоб продовжити боротьбу в турнірі. Гол Сікана в першому таймі ускладнив ситуацію, і хоча "кулес" активізувались після перерви, цього виявилося недостатньо.

Барса знову провалила стартові 45 хвилин і нічого не змогла вдіяти проти добре вишколеного суперника, який уже показав свої кігті на Монжуїку. Тоді українці теж могли піднести великий сюрприз. Каталонський клуб послизнувся на полі, яке нагадувало ковзанку, а Шахтар поступово втрачав страх і знайшов у собі сили засмутити тер Штегена.

Очевидно, що Барселона додала завдяки замінам. Педрі вніс нові ідеї, Більде – енергію, Ламін і Жоао Феліш – рішучість. Однак секундомір грав проти "кулес". Шахтар почав використовувати всілякі хитрощі, щоб тягнути час. Офсайд у Невертона дозволив уникнути ще більшої ганьби на останніх хвилинах.

Diario Sport: Хаві, у нас проблема

Розчарування. У Барси була можливість пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але вона провалилася. До того ж, у болючому стилі. Без душі, без ікол, без амбіцій.

Барса демонструє чіткі симптоми розумової втоми, відсутності ідей, браку ресурсів, попри те що в Гамбурзі ми побачили безпрецедентну картину: чотири зміни одним махом. Це доводить, що Хаві був дуже розлючений побаченим. Шахтар – не Реал Сосьєдад. Однак, це горда команда, яка грає на чужому полі, витрачаючи десять годин, щоб дістатися до Гамбурга... зі своєю країною у стані війни з Росією.

Хаві обіцяв, що ми побачимо впізнавану Барсу, проте жодного ефекту не помітно. Зі схожим футболом Барса нічого не виграє. Замість того, щоб зробити один крок вперед, вони роблять два назад. І не потрібно виправдовуватись травмами або поганою формою. Ця команда – одна з найталановитіших у Європі, але це ще треба доводити на полі. З настроєм і самолюбством, якостями, яких українські гравці продемонстрували вдосталь. Вони зробили те, що вміють найкраще.

Отже, Барса досі не закрила свою класифікацію. Але це не найгірша новина. Найважче – опинитися віч-на-віч із вульгарною Барсою, нездатною перемогти суперника, який перебуває на відстані світлових років. Тобто, картинка знову чорно-біла. Єдиний позитив – ще є час усе змінити.

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років