"Это Лига чемпионов. Кто-то, видимо, считал эту группу легкой, но мы так не думаем, поскольку проанализировали наших оппонентов и знаем их ценность".

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Шахтер только в матче с Барселоной показал, насколько они хороши. Мы встретились с чемпионами Бельгии. На уровне сборных мы все знаем, что такое Бельгия. Мы участвуем в крупнейшем клубном соревновании мира, здесь все игры сложны", – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

Донецкий Шахтер сенсационно обыграл каталонскую Барселону (1:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Порту убедительно одолел Антверпен (2:0).

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