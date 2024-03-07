"Після матчу я вказав підопічним на три важливі моменти. По-перше, ми програли дві гри команді, яка була кращою за нас – причому більше, ніж на один рівень. По-друге, вони можуть дуже, дуже пишатися європейською кампанією, яку вони провели за Копенгаген та Данію загалом. Ви взагалі не можете причепитися до цього.

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По-третє, ми маємо повернутися назад і подумати про те, що потрібно, щоб грати на цьому рівні. Неважливо, чи є ви воротарем, захисником, півзахисником, молодим чи старим, тренером чи гравцем. Перемогти Галатасарай удома та посісти друге місце у цій групі, вочевидь, є яскравою подією. Якщо подивитися лише на гру, я сказав би, що наша домашня гра з Баварією була яскравою подією.

Я думаю, що ми зробили все, що могли. Ми знали обставини після першого результату в Копенгагені та й старт не полегшив ситуацію (на 9-й хвилині команда "горіла" 0:2, – прим.). Але ми знайшли себе та почувалися комфортно з м'ячем. Ми створили моменти, на які могли розраховувати, і забили один раз, але нам також доводилося багато бігати за ними, як це буває, коли граєш із Сіті.

Я не міг вимагати більшого від своїх гравців. Я пишаюся тим, як ми провели груповий етап і нам вдалося зіграти з найкращою командою у світі. Мене переповнює гордість. Ми були зобов'язані проявити характер: це гра 1/8 фіналу проти найкращої команди. Очевидно, вам потрібно зробити все можливе, тому що це ті моменти у вашому житті, які ви не повернете.

Для нас це був дуже хороший досвід – останні шість місяців ми демонстрували якісні результати. Якщо нам вдасться виграти чемпіонат Данії та знову вийти в Лігу чемпіонів, було б непогано спробувати зіграти з іншою командою, а не з Манчестер Сіті, з яким ми зустрічалися двічі поспіль", – цитує Неєструпа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів Копенгаген поступився Ман Сіті з рахунком 6:2 і припинив свої виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів.

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