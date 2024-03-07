"После матча я указал подопечным на три важных момента. Во-первых, мы проиграли две игры команде, которая была лучше нас – причем больше, чем на один уровень. Во-вторых, они могут очень, очень гордиться европейской кампанией, которую они провели за Копенгаген и Данию в целом. Вы вообще не можете придраться к этому.

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В-третьих, мы должны вернуться назад и подумать о том, что нужно, чтобы играть на этом уровне. Неважно, являетесь ли вы вратарем, защитником, полузащитником, молодым или старым, тренером или игроком. Победить Галатасарай дома и занять второе место в этой группе, очевидно, является ярким событием. Если посмотреть только на игру, я сказал бы, что наша домашняя игра с Баварией была ярким событием.

Я думаю, что мы сделали все, что могли. Мы знали обстоятельства после первого результата в Копенгагене да и старт не облегчил ситуацию (на 9-й минуте команда "горела" 0:2, – прим.). Но мы нашли себя и чувствовали себя комфортно с мячом. Мы создали моменты, на которые могли рассчитывать, и забили один раз, но нам также приходилось много бегать за ними, как это бывает, когда играешь с Сити.

Я не мог требовать большего от своих игроков. Я горжусь тем, как мы провели групповой этап и нам удалось сыграть с лучшей командой в мире. Меня переполняет гордость. Мы были обязаны проявить характер: это игра 1/8 финала против лучшей команды. Очевидно, вам нужно сделать все возможное, потому что это те моменты в вашей жизни, которые вы не вернете.

Для нас это был очень хороший опыт – последние шесть месяцев мы демонстрировали качественные результаты. Если нам удастся выиграть чемпионат Дании и снова выйти в Лигу чемпионов, было бы неплохо попробовать сыграть с другой командой, а не с Манчестер Сити, с которым мы встречались дважды подряд", – цитирует Нееструпа официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам двух матчей Копенгаген уступил Ман Сити со счетом 6:2 и прекратил свои выступления в нынешней Лиге чемпионов.

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