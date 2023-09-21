"Трубин в начале матча принял неправильное решение, когда заработал пенальти.

Два пенальти в ворота Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Зальцбург – 0:2

Это была непростая игра, но он молодец – хорошо справился, сохранял спокойствие, ждал подходящего момента и на таком уровне, под таким давлением, продемонстрировал замечательный менталитет. Он сделал все что мог, показал себя с хорошей стороны.

Каждая новая игра будет помогать ему развиваться, адаптироваться и почувствовать себя своим в Бенфике. Болельщики требовательны, это – Бенфика, но я верю, что он будет становиться сильнее с каждым матчем", – цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

Напомним, Трубин уже на 2-й минуте поединка с Зальцбургом привез в свои ворота пенальти, опасно сыграв на выходе (соперник не сумел реализовать одиннадцатиметровый, запустив сферу над воротами). Впоследствии украинец все-таки пропустил с отметки, после игры рукой Антониу Силвы. После перерыва Анатолий прервал выход один на один, но успеть на добивание уже не смог.

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