Червоний рівень тривоги на Да Луш! Бенфіка програла вдома Зальцбургу в дебютному для Анатолія Трубіна матчі за "орлів" у головному європейському футбольному турнірі. Причому сам український воротар зіграв у цій зустрічі далеко не ідеально: вже на другій хвилині він "привіз" пенальті. Лісабонцям пощастило, що Конате пробив вище воріт.

Трубін з поразки дебютував за Бенфіку у Лізі чемпіонів, привізши пенальті, Інтер врятувався від фіаско з Сосьєдадом

Однак на цьому проблеми для Бенфіки не завершилися. За десять хвилин центральний захисник "орлів" заробив пряму червону картку, у зв'язку з чим Рогеру Шмідту довелося робити термінову заміну і розмінювати атакувального півзахисника Маріу на іншого центрального захисника Морато. Однак чемпіон Австрії все одно зумів скористатися чисельною перевагою: Шіміч записав на свій рахунок гол+пас у цій зустрічі. Він забив із пенальті сам і асистував Глуху.