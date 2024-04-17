"Я надзвичайно щасливий, надзвичайно пишаюся. Атмосфера сьогодні була надзвичайно хорошою. Сьогодні у нас було два моменти, які могли повернути нас назад, але ми були сильними та заслуговували на прогрес. З гордістю можу сказати, що ми заслужили прогрес проти такої команди, як Атлетіко.

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Тепер ми зіграємо з ПСЖ. Наша перша гра проти них була невдалою. У другій грі ми краще пристосувалися до них і були ближче до перемоги. Я думаю, що наразі ми краща команда, ніж були проти них на груповому етапі", – цитує Терзіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія перемогла Атлетіко з загальним рахунком 5:4 після двох матчів. У півфіналі Ліги чемпіонів дортмундці зіграють з ПСЖ.

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