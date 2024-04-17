"Я чрезвычайно счастлив, чрезвычайно горжусь. Атмосфера сегодня была чрезвычайно хорошей. Сегодня у нас было два момента, которые могли вернуть нас назад, но мы были сильными и заслуживали прогресса. С гордостью могу сказать, что мы заслужили прогресс против такой команды, как Атлетико.

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Теперь мы сыграем с ПСЖ. Наша первая игра против них была неудачной. Во второй игре мы лучше приспособились к ним и были ближе к победе. Я думаю, что сейчас мы лучшая команда, чем были против них на групповом этапе", – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия победила Атлетико с общим счетом 5:4 после двух матчей. В полуфинале Лиги чемпионов дортмундцы сыграют с ПСЖ.

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