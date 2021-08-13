Напруга наростає: 258 мільйонів доларів чекають переможця, у вас є час до суботи
Трохи везіння, і ця мрія може стати реальністю – на кону лотереї Powerball 258 мільйонів доларів, тираж відбудеться в цю суботу, українці можуть офіційно брати участь в тиражах лотереї США онлайн, на сайті theLotter.net.
Переможець найбільшого у світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн – тому, що той, кому пощастить зірвати 258 мільйонів доларів у тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 131 млн доларів, після вирахування законних податків. Ці 131 млн вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!
Найближчий тираж, в якому буде розіграно 258 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 14 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.
Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює:
Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів і сальвадорець, який виграв 1 мільйон доларів.
"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз у 258 мільйонів доларів", – додає представник пресслужби theLotter.net, Адріан Коореманс.
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Джекпот Powerball досяг 258 млн доларів.
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Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,22 євро!
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Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
Ось як це працює
"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях. Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами", – пояснює Коореманс.
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", – каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.
Серед найвідоміших переможців на сайті – Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в 1 мільйон доларів! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б 15 мільйонів доларів.
Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?
theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Powerball за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.
Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.