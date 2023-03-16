"Наполі вдалось досягти історичної мети": Спаллетті розкритикував підопічних попри розгром Айнтрахта
Головний тренер партенопейців Лучано Спаллетті залишився незадоволеним першим таймом з німцями у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).
"Було непросто, але нам вдалось досягти історичної мети з клубом. Спочатку Айнтрахт сильно атакував нас.
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У нас не клеїлася командна гра, тому що вони чудово застосовували високий пресинг. У другому таймі ми діяли вже набагато краще", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, партенопейці за сумою двох матчів (2:0, 3:0) обіграли Айнтрахт і вперше у своїй історії зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Ніколи раніше ні цю стадію, ні другий груповий етап ЛЧ неаполітанці не долали.
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