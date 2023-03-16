"Маю визнати, що Наполі був кращим, але хочу відзначити свою команду. Ми зіграли краще, ніж удома. Я дуже пишаюся хлопцями.

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Ми вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів у дебютному сезоні. Але в 1/8 фіналу дістався суперник, який поки що нам не по зубах.

Мені сподобалося, як ми грали у чотири захисники. Ми сміливо йшли вперед, створили декілька моментів із флангів, але у нас виникали проблеми з відкриваннями у вільних зонах", – цитує Гласнера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у двох матчах Айнтрахт пропустив від Наполі 5 сухих голів і вилетів з подальшого розіграшу Ліги чемпіонів.

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