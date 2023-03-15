Гостям належало здійснити надважке завдання – відіграти домашні 0:2. Та ще й майже без підтримки, адже влада Неаполя робила усе можливе, щоб німецьких уболівальників у місті не було. Всі зусилля виявилися марними – фани "Орлів" таки знайшли спосіб дістатися на Апенніни. Їх навіть не дуже цікавили квитки на стадіон, адже головною ціллю поїздки став двіж. Розгромлений центр Неаполя демонструє, що свого німці досягли.

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Значно покращити справи Айнтрахта міг швидкий гол, але він для цього нічого не створив. Навпаки, на стартових хвилинах міг лише пропустити. Політано у фірмовому стилі закручував під дальню стійку, але Трапп був готовий. Надалі саме колишній голкіпер ПСЖ утримував статус найпомітнішого гравця гостей, здійснивши ще кілька класних сейвів. Зокрема, став на заваді Осімхену та Хвічі. Кварацхелія намагався повторити свій гол в матчі з Аталантою, але сьогодні оборона діяла більш організовано – витіснила грузина на гострий кут, звідки створити загрозу воротам майже нереально.

"Орли" пригадали, що це саме їм потрібні голи лише через пів години після початку матчу. Та й ця спроба була кволою, але бодай щось... Перспективний пас на Борре прочитав Мерет та нівелював загрозу, вчасно вийшовши з воріт. Ось це і все, що спромоглися організувати гості за весь перший тайм. Не рахувати ж парочку відчайдушних спроб здалеку. Зате гравці Айнтрахта відзначалися грубістю, за що отримали кілька попереджень. Здавалося, що після чергового фолу Лоботці знадобиться заміна. На щастя, обійшлося.

Словак, який напередодні підписав новий контракт з Наполі, вирішив мстити елегантно. Перед самісіньким свистком на перерву вкотре довів, що навчився домінувати над суперниками в центрі поля. Лоботка перехопив м'яч і відразу спрямував його вперед. Політано просто подав на лінію воротарського, де ніхто навіть не намагався завадити Осімхену. Віктор такого не пробачає. Нігерієць зряче перекинув Траппа й відкрив рахунок. Це 50-й гол форварда у футболці Наполі, який став першим гравцем команди, який відзначився в обох матчах раунду плей-офф єврокубка.

У другому таймі господарі навіть не подумали про те, аби економити сили, хоч уже й мали перевагу в три м'ячі у цьому протистоянні. Трапп намагався тримати удар, але підтримки не мав. Цього надто мало, щоб зупинити дует Хвіча-Осімхен у їхній нинішній формі. Чергова активність грузина створила ще один гол Наполі. Він доставив м'яч Ді Лоренцо, а той прострілив на Осімхена. Віктор, ризикуючи здоров'ям, заштовхав у сітку. Відтак, нігерієць став найкращим бомбардиром "партенопейців" у історії, забивши 3 голи в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Ще через 10 хвилин рахунок став розгромним. Зєлінські нарвався на фол, але зробив це у чужому штрафному й заробив пенальті. Пйотр сам підійшов до 11-метрофої позначки й чітко виконав покарання. Нагадаємо, що Осімхен принципово не б'є пенальті, тому й не скористався чудовим шансом оформити хет-трик. На цьому матч фактично закінчився, хоч іще залишалося понад 30 хвилин часу. Команди просто дограли до фінального свистка, не намагаючись загострювати ситуацію.

Відтак, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Наполі, який став третім учасником 1/4 фіналі Ліги чемпіонів від Італії (раніше туди пробилися Інтер та Мілан). Цікаво, перший раунд плей-офф ці команди подолали, не пропустивши жодного гола за 6 матчів.

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