"Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Сначала Айнтрахт сильно атаковал нас.

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У нас не клеилась командная игра, потому что они великолепно применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы действовали уже намного лучше", – цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, партенопейцы по сумме двух матчей (2:0, 3:0) обыграли Айнтрахт и впервые в своей истории сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Никогда ранее ни эту стадию, ни второй групповой этап ЛЧ неаполитанцы не преодолевали.

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