Одной из причин сокрушительного поражения от Милана в Серии А стала травма главного бомбардира команды. Виктор Осимхен до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам, а работает с ограничениями.

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По информации SportMediaset, Наполи очень надеется, что нигериец будет готов сыграть в среду – снова против Милана. Ситуацию усугубляет травма Джованни Симеоне, которую он получил в поединке против Лечче. Джакомо Распадори становится безальтернативным в центре нападения, но этот игрок не способен дать команде опции, которые есть в арсенале Осимхена и Симеоне.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Миланом и Наполи состоится 12 апреля. Стартовый свисток на Сан-Сиро прозвучит в 22:00.

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