Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Міланом завершився внічию 1:1. Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Мілан вперше з сезону 2006/07 вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. "Россонері" несподівано зуміли відстояти здобуту в першому матчі з Наполі перевагу – у Неаполі було зафіксовано нічию 1:1.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити

На гол Олів'є Жиру в першому таймі Віктор Осімхен зумів відповісти точним ударом тільки на останніх секундах тайму другого. Але не завершальні удари стали окрасою цієї зустрічі, а два нереалізовані пенальті та сольний прохід Рафаела Леау.

Хвіча Кварацхелія проводить шикарний сезон, але в цьому матчі з Міланом він продемонстрував, мабуть, свій найгірший виступ у футболці Наполі...