Чинний чемпіон Італії може звільнити вже другого наставника у сезоні 2023/24. Цілком можливо, що це трапиться ще до матчу з Барселоною в ЛЧ.

Наполі серйозно розглядає чергову зміну тренера. Вальтер Мадзаррі може бути звільнений ще перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться у середу, 21 лютого.

Вранці в неділю, 18 лютого, відбулися перші контакти "партенопейців" з головним тренером збірної Словаччини Франческо Кальцоною. Він раніше працював з Мауріціо Саррі та Лучано Спаллетті.

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У випадку призначення головним тренером Наполі 55-річний Кальцона поєднуватиме цю роботу з посадою наставника збірної Словаччини. Про це повідомив журналіст Маттео Моретто у Twitter.

Нагадаємо, Наполі розпочинав сезон 2023/24 під керівництвом Руді Гарсії, якого звільнили після невдалого старту. Мадзаррі очолив команду 14 листопада, але виправити ситуацію не зумів – чинний чемпіон Італії посідає тільки 9 місце турнірної таблиці Серії А.

До слова, збірна Словаччини, у якій працює Франческо Кальцона – потенційний суперник збірної України на Євро-2024. У фінальній частині словаки гратимуть у групі E. Туди ж потрапив переможець плей-офф B у Лізі націй – це буде одна з чотирьох команд Україна/Боснія і Герцеговина/Ісландія/Ізраїль.

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