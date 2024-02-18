Действующий чемпион Италии может уволить уже второго наставника в сезоне 2023/24. Вполне возможно, что это случится еще до матча с Барселоной в ЛЧ.

Наполи серьезно рассматривает очередную смену тренера. Вальтер Мадзарри может быть уволен еще перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится в среду, 21 февраля.

Утром в воскресенье, 18 февраля, состоялись первые контакты "партенопейцев" с главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Он ранее работал с Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.

"В июле его здесь не будет, но это не месть": Де Лаурентис объяснил, почему звезду Наполи выбросили из заявки на плей-офф ЛЧ

В случае назначения главным тренером Наполи 55-летний Кальцона будет совмещать эту работу с должностью наставника сборной Словакии. Об этом сообщил журналист Маттео Моретто в Twitter.

Напомним, Наполи начинал сезон 2023/24 под руководством Руди Гарсии, которого уволили после неудачного старта. Мадзарри возглавил команду 14 ноября, но исправить ситуацию не сумел – действующий чемпион Италии занимает только 9 место турнирной таблицы Серии А.

К слову, сборная Словакии, в которой работает Франческо Кальцона – потенциальный соперник сборной Украины на Евро-2024. В финальной части словаки будут играть в группе E. Туда же попал победитель плей-офф B в Лиге наций – это будет одна из четырех команд Украина/Босния и Герцеговина/Исландия/Израиль.

Результаты жеребьевки Евро-2024: Украина получила самых легких потенциальных соперников, сложные группы для Италии и Франции