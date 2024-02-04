"Нам довелося взяти до уваги усі обмеження регламенту, нашої вини тут немає. У певний момент треба було виключити Зєліньскі. Ми чудово знаємо, що він може дати команді, але факт залишається фактом – у липні його тут не буде. Тому нам потрібно зосередитись на реальних інвестиціях, а це Хамед Траоре. Ми маємо вирішити, чи слід активувати пункт про його викуп з Борнмута.

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У цьому суть інвестицій, а не прагнення перемоги за будь-яку ціну. Мені потрібно вчитися на помилках минулого та на тих речах, які не спрацювали.

Я читав, що дехто казав, мовляв, це була помста, але це зовсім не так. Я вже казав, Зєліньскі – чудова людина, добрий хлопець і гравець топ-рівня. Однак рішення ухвалені, і оскільки з липня його не буде з нами, ми повинні використовувати цей час, щоб оцінити всі наші варіанти", – цитує Де Лаурентіса Football Italia.

Нагадаємо, Зєліньскі відмовився продовжувати контракт і влітку перейде до Інтера вільним агентом. 29-річний поляк є одним з головних старожилів Наполі – 8 сезонів, 355 матчів і 50 голів.

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